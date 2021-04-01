Русский
$ 27,82
32,63
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Розділи на холоді у громадському місці: в Харкові затримали вимагачів

1 квітня, 13:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрювані є членами однієї з місцевих громадських організацій

У Харкові поліція повідомила про підозру чотирьом зловмисникам, які катували чоловіка.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався у кінці лютого цього року. Четверо чоловіків проникли до помешкання 35-річного жителя і застосували травматичну зброю.

Всі вони – члени однієї з місцевих громадських організацій, двоє з них – раніше судимі, у тому числі і за вбивство.

Реклама

За даними слідства, підозрювані заштовхали потерпілого в автомобіль. Потім змусили роздягтися на холоді у громадському місці і вимагали повернути їм неіснуючий борг.

В тренді
Жорстоке вбивство студентки у Львові: хлопця загиблої заарештували (відео)

Копи провели 10 санкціонованих обшуків, за результатами яких виявили та вилучили два автомобілі, мисливську та травматичну зброю з ознаками переробки, патрони, наручники, сльозоточиві балончики, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.

Реклама

Чотирьом зловмисникам вже повідомили про підозру за трьома статтями: "катування", "незаконне позбавлення волі" і "порушення недоторканності житла". Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області викрили банду рекетирів.

Також нагадаємо, у Вінниці невідомі пограбували чоловіка, а потім вимагали ще гроші.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків тортури борги поліція вимагачі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На Харківщині немовля викинули в яму туалету: медика-рятівника нагородила міськрада (фото і відео)
На Харківщині немовля викинули в яму туалету: медика-рятівника нагородила міськрада (фото і відео)Харків
У харківських лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок з киснем – Терехов
У харківських лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок з киснем – ТереховХарків
Понад 1500 в одній області: де найбільше нових випадків коронавірусу за добу
Понад 1500 в одній області: де найбільше нових випадків коронавірусу за добуУкраїна
Такого ще не було: у Харкові від коронавірусу померла дитина – подробиці
Такого ще не було: у Харкові від коронавірусу померла дитина – подробиціХарків
Прямо на робочому місці: на Харківщині повісився вчитель
Прямо на робочому місці: на Харківщині повісився вчительХарків
Не сподобався Morgenshtern: у центрі Києва побили вуличного музиканта (відео)
Не сподобався Morgenshtern: у центрі Києва побили вуличного музиканта (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти