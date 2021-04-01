Розділи на холоді у громадському місці: в Харкові затримали вимагачів

Підозрювані є членами однієї з місцевих громадських організацій

У Харкові поліція повідомила про підозру чотирьом зловмисникам, які катували чоловіка.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався у кінці лютого цього року. Четверо чоловіків проникли до помешкання 35-річного жителя і застосували травматичну зброю.

Всі вони – члени однієї з місцевих громадських організацій, двоє з них – раніше судимі, у тому числі і за вбивство.

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За даними слідства, підозрювані заштовхали потерпілого в автомобіль. Потім змусили роздягтися на холоді у громадському місці і вимагали повернути їм неіснуючий борг.

Копи провели 10 санкціонованих обшуків, за результатами яких виявили та вилучили два автомобілі, мисливську та травматичну зброю з ознаками переробки, патрони, наручники, сльозоточиві балончики, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.

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Чотирьом зловмисникам вже повідомили про підозру за трьома статтями: "катування", "незаконне позбавлення волі" і "порушення недоторканності житла". Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області викрили банду рекетирів.

Також нагадаємо, у Вінниці невідомі пограбували чоловіка, а потім вимагали ще гроші.

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