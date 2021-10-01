Дитина залишилася без матері: в Харкові через COVID-19 померла породілля

У Харківській обласній лікарні на цей момент лежать з коронавірусом ще дев'ять майбутніх мам

Медикам не вдалося врятувати жінку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Харкові від коронавіруса померла 37-річна жінка. Її госпіталізували на сьомому місяці вагітності, коли у неї були вражені 90% легких.

Про це повідомляє Обозреватель.

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Жінка перебувала на кисневому концентраторі. Але лікарі, щоб врятувати життя дитини, вирішили зробити кесарів розтин. Перший час немовля знаходилось в інтенсивній терапії.

Сатурація сильно впала, жінку інтубувати, так як у неї було тотальне ураження легень. Серце пацієнтки не впоралося з навантаженням.

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