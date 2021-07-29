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Рейтинг Терехова зростає. Як харків'яни оцінюють роботу місцевих чиновників

29 липня 2021 15:02

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Під час дослідження опитали 1200 респондентів – опитували як заздалегідь обраних, так і випадкових харків'ян

У Харкові оцінили роботу місцевих чиновників.

У Харкові оцінили роботу місцевих чиновників. / Фото: Сьогодні

Більш ніж половина харків'ян (55%) довіряють секретарю міськради Ігорю Терехову, не довіряють йому 29% жителів міста.

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Про це свідчать результати опитування компанії Human Research, пише "Інтерфакс".

65% опитаних позитивно оцінюють роботу Терехова на посаді секретаря, 18% – негативно. Роботу депутатів міськради за півроку позитивно оцінюють 39% респондентів, 26% – негативно.

Як оцінюють інших чиновників

  • роботу голови Харківської ОДА Айни Тимчук за півроку позитивно оцінили 9%, негативно 27%;
  • нардепу Юлії Світличній та бізнесменові Олександру Ярославському довіряють по 38% опитаних, не довіряють 36% і 17% відповідно;
  • депутату Олександру Фельдману довіряють 36% респондентів, не довіряють 45%;
  • ексмеру Харкова (2006-10 рр.) Михайлу Добкіну довіряють 32%, не довіряють 56%;
  • нардепу Євгену Мураєву довіряють 23%, не довіряють 25%;
  • ексголові Харківської ОДА Ігорю Райніну довіряють 6%, не довіряють 24% харків'ян.

Крім того, половина харків'ян помітили поліпшення у місті за останні півроку, про погіршення заявляють 9%, 41% жодних істотних змін у Харкові не помітили.

Як проводили дослідження

Опитували людей методом інтерв'ю face-to-face. За місцем проживання опитали 1200 респондентів з використанням схем систематичного та випадкового механічного відбору. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

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"Після перенесення виборів міського голови Харкова на осінь були побоювання, що міська влада не зможе утримати ситуацію і зберегти рівень життя харків'ян на колишньому рівні. Але побоювання себе не виправдали. Команда в.о. мера Ігоря Терехова показала гідний рівень роботи", – зазначив директор "Інституту глобальних стратегій" Вадим Карасьов.

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Нагадаємо, раніше Терехов сказав, як виглядатимуть трамваї з Харкова.

Крім того, Добкін назвав в.о. мера Харкова Терехова "лохом" – через ролик про храм.

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