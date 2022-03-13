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Російські окупанти обстріляли село в Харківській області (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 березня, 05:40
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Ворог вчинив черговий злочин/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ворог вчинив черговий злочин/Фото: колаж: "Сьогодні"

Вночі російські окупанти здійснили обстріл села Мілова Харківської області. Внаслідок цього сталася пожежа.

Про це повідомляють в Telegram.

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Деталі

Відомо, що ворог відкрив вогонь по селу вночі. На кадрах видно, як після обстрілу сталася пожежа. Про жертв інформації немає.

Обстріл Попасної

Російські окупанти під час бомбардування Попасної в Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони є забороненими міжнародними угодами.

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"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", — написав у Facebook заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (Палаючий купол). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю по українських містах, завдаючи жителям неймовірні страждання.

"Асвабадітєлі у всій красі. Скоти. Не люди", — зазначив Білошицький.

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