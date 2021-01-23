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Керівницю згорілого будинку для літніх людей у Харкові заарештували (фото)

23 січня, 15:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

У двоповерховому закладі не було жодного вогнегасника

На час слідства Ольга Кравченко, одна з підозрюваних у справі про пожежу в пансіонаті "Золотий час", перебуватиме під вартою.

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Про це повідомляє suspilne.media.

За клопотанням прокуратури її взяли під варту на два місяці. Це рішення ухвалила слідча суддя Київського райсуду Світлана Колесник.

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Підозру, висунуту Ользі Кравченко, визнано обґрунтованою.

Суд залишив без задоволення прохання захисту відпустити Кравченко під домашній арешт з урахуванням її стану здоров'я. Підозрюваній нещодавно зробили операцію на коліні.

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За даними слідства, Ольга і В'ячеслав Кравченки фактично керували закладом, де внаслідок пожежі 21 січня загинуло 15 людей. Прокуратура вказує на те, що подружжя не подбало про пожежну безпеку будинку. У двоповерховому приміщенні із 30-ма літніми людьми не було жодного вогнегасника.

Нагадаємо, підозрюваного орендаря згорілого будинку для літніх людей у Харкові В'ячеслава Кравченка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

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Нелегальний пансіонат, який згорів у Харкові, ніхто не перевіряв. За словами місцевих, працював заклад не один рік. Мешканцями спочатку були наркозалежні.

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