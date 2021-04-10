Збив і простягнув 50 метрів: в Харкові під колесами авто загинув майор поліції (фото)

У Харкові на проспекті Гагаріна сталосясмертельне ДТП – водій Audi A4 скоїв наїзд на чоловіка.

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Про це повідомляють "Вартові Еспрессо" в Telegram.

Відомо, що чоловік переходив проїжджу частину регульованим пішохідним переходом. Після удару авто чоловіка протягнуло близько 50 метрів.

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В результаті аварії потерпілий отримав травми, несумісні з життям. За інформацією ЗМІ, загинув майор поліції.

Попередньо встановлено, що водій був у тверезому стані. З'ясовуються всі деталі події.

Раніше Київський районний суд міста Харкова виніс вирок 20-річному винуватцю ДТП, в якому загинули підполковник ДСНС і його дочка. Обвинувачений провину визнав. Дмитру Габишева призначено покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі. Максимальна санкція – 10 років.

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