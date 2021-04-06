СБУ перекрила канал постачання в РФ комплектуючих для військової техніки (фото)

Служба безпеки України заблокувала канал поставки на підприємства військово-промислового комплексу Росії української продукції військового призначення. Товари потрапляли в Росію під виглядом цивільних.

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

/ Фото: СБУ

За даними слідства, керівники низки харківських промислових підприємств, серед яких були і особи з громадянством РФ, налагодили на власних виробничих потужностях виготовлення систем кондиціонування для російської військової техніки.

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/ Фото: СБУ

Встановлено, що українська продукція була повним аналогом штатних російських систем кондиціонування, але була кодифікована іншою номенклатурою для запобігання її ідентифікації як військової.

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Реклама / Фото: СБУ

Зловмисники постачали кондиціонери як цивільну продукцію на адресу підконтрольних їм підприємств в РФ. Там фахівці змінювали маркування та підробляли документи про нібито виготовлення продукції в Росії. Потім вона поставлялася на підприємства ВПК РФ.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила фінансову схему російського холдингу.

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