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СБУ перекрила канал постачання в РФ комплектуючих для військової техніки (фото)

6 квітня, 17:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Українська продукція була повним аналогом штатних російських систем

Служба безпеки України заблокувала канал поставки на підприємства військово-промислового комплексу Росії української продукції військового призначення. Товари потрапляли в Росію під виглядом цивільних.

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

/ Фото: СБУ

За даними слідства, керівники низки харківських промислових підприємств, серед яких були і особи з громадянством РФ, налагодили на власних виробничих потужностях виготовлення систем кондиціонування для російської військової техніки.

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/ Фото: СБУ

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Встановлено, що українська продукція була повним аналогом штатних російських систем кондиціонування, але була кодифікована іншою номенклатурою для запобігання її ідентифікації як військової.

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/ Фото: СБУ

Зловмисники постачали кондиціонери як цивільну продукцію на адресу підконтрольних їм підприємств в РФ. Там фахівці змінювали маркування та підробляли документи про нібито виготовлення продукції в Росії. Потім вона поставлялася на підприємства ВПК РФ.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила фінансову схему російського холдингу.

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Росія СБУ Харківська область комплектуючі
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