СБУ перекрила канал постачання в РФ комплектуючих для військової техніки (фото)

Служба безпеки України заблокувала канал поставки на підприємства військово-промислового комплексу Росії української продукції військового призначення. Товари потрапляли в Росію під виглядом цивільних.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
/ Фото: СБУ
За даними слідства, керівники низки харківських промислових підприємств, серед яких були і особи з громадянством РФ, налагодили на власних виробничих потужностях виготовлення систем кондиціонування для російської військової техніки.
/ Фото: СБУ
Встановлено, що українська продукція була повним аналогом штатних російських систем кондиціонування, але була кодифікована іншою номенклатурою для запобігання її ідентифікації як військової.
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/ Фото: СБУ
Зловмисники постачали кондиціонери як цивільну продукцію на адресу підконтрольних їм підприємств в РФ. Там фахівці змінювали маркування та підробляли документи про нібито виготовлення продукції в Росії. Потім вона поставлялася на підприємства ВПК РФ.
Раніше повідомлялося, що СБУ викрила фінансову схему російського холдингу.
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