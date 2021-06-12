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"Стримували фашистів" – СБУ знову потролила російських дипломатів до Дня РФ (фото)

12 червня 2021 19:39

Віталій Семченко Віталій Семченко

Спецслужба розмістила біля російського консульства в Харкові білборд, що нагадує про героїчний вчинок українських "кіборгів"

Служба безпеки розмістила біля російського консульства в Харкові білборд, що нагадує про героїчний вчинок українських "кіборгів".

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Відповідні фото опублікував Telegram-канал "Харків 1654".

Таким чином спецслужба вирішила привітати дипломатичне представництво з Днем Росії, який відзначають 12 червня.

На банері написаний час, який знадобився для стримування агресії фашистів в різних містах світу:

  • Данія – 6 годин;
  • Нідерланди – 6 днів;
  • Бельгія – 8 днів;
  • Польща – 36 днів;
  • Франція – 43 дня;
  • Будинок Павлова (Сталінград) – 58 днів;
  • Донецький аеропорт – 242 дня.

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/ Фото: Telegram

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/ Фото: Telegram

Бої за Донецький аеропорт

З травня 2014 року "кіборги" героїчно обороняли ДАП 242 дня. Весь цей час українські військові, добровольці, медики та волонтери під масованим обстрілом протистояли проросійським найманцям і відстоювали цей клаптик української землі.

Армійців відвели тільки тоді, коли обвалилася диспетчерська вежа і був повністю зруйнований новий термінал. У боях за аеропорт загинули більше 200 "кіборгів". Детальніше про це читайте в спеціальному матеріалі "Сьогодні".

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Відзначимо, це не перший тролінг з боку Служби безпеки. Наприклад, минулого року напередодні Дня Росії українська контррозвідника розмістила свою символіку біля дипломатичних представництв РФв Харкові, Львові, Одесі та Києві. На плакаті був зображений орел, який стискає двоголову змію.

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