Зрушив з місця літак! Ветеран АТО із ампутованою ногою встановив рекорд України (фото)

Ветеран протягнув повітряне судно на 6 метрів 40 сантиметрів

Рекордсмену Роману Кашпуру 24 роки / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 2 грудня, у Харківській області на аеродромі "Чугуїв" ветеран війни на сході України встановив новий рекорд.

Про це пише "Армія FM".

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Встановив рекорд після ампутації

Внаслідок поранення на сході України 24-річному Роману Кашпуру ампутували ногу. Хлопець зрушив літак Ан-26 і встановив рекорд на максимальну відстань тяги літака з протезом ноги.

"Цей захід, потяг літака людиною з інвалідністю на максимальну відстань, присвячену двом дуже важливим подіям у моєму житті, для людей, які зіграли в моєму житті дуже важливу роль. До 5 грудня – День волонтера та до 6 грудня – Дня Збройних Сил. І сьогоднішній захід проходитиме під гаслом "Фронтового кулака і не може існувати без надійного тилу", – розповів Роман Кашпур.

За 44 секунди ветеран вагою 78 кілограмів зміг протягнути повітряне судно вагою 16 тонн та 130 кілограмів на 6 метрів 40 сантиметрів.

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Ветеран війни на сході України встановив новий рекорд. Фото: "Армія FM".

Ветеран війни на сході України встановив новий рекорд. Фото: "Армія FM".

На що йдуть українці заради Книги рекордів Гіннеса

Викладач математики Надія Комарова із Дніпра є рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса. Усю квартиру Надії Комарової заполонили сонечка. Збирати колекцію викладачка математики розпочала 11 років тому. Коли першу брошку у вигляді жучків у цятки подарувала подруга. Тепер у квартирі світової рекордсменки – 12 тисяч сонечок.

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Те, що українці – ще й одна з найсильніших націй світу – вкотре показав львів'янин Олег Скавыш. Два роки готувався зубами протягнути корабель. До цього тренувався з поїздом, трамваєм, тягнув автобус, сани та літак. Судно вагою шістсот чотирнадцять тонн він відтягнув зубами на 15 метрів.

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