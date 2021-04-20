Сепаратизм шкодить здоров'ю: у Харкові невідомі підпалили авто і залишили "послання" (відео)

У Харкові вночі невідомі підпалили авто. Незабаром у будинку, біля якого сталася пожежа, з'явився напис із зверненням до мешканця будинку.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Харків 1654".
Так, інцидент стався біля житлового будинку на Дачі №55 у Київському районі міста. Уночі невідомі підпалили іномарку, припарковану між багатоповерхівкою та гаражами.
На місце виїжджали рятувальники, вони загасили авто.
Незабаром після цього в під'їзді цього будинку з'явився великий напис на стіні: "Єгоров, сепаратизм шкодить здоров'ю". Поруч лежав похоронний вінок.
Місцеві жителі вважають, що "послання" призначене для власника згорілої машини.
Нагадаємо, у Партизанському Дніпропетровської області 50-річний чоловік спалив автомобіль колишньої за те, що вона обрала іншого.
Крім того, у Києві ексдепутат Київради Віталій Даниленко підпалив автомобіль дружини і намагався спалити квартиру, де перебували діти.
До речі, а ви в курсі, що в Україні набули чинності нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують один одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк