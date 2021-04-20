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Сепаратизм шкодить здоров'ю: у Харкові невідомі підпалили авто і залишили "послання" (відео)

20 квітня, 10:34

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На Дачі №55 вночі підпалили припарковане авто – після цього в під'їзді з'явився напис і похоронний вінок

У Харкові вночі невідомі підпалили авто. Незабаром у будинку, біля якого сталася пожежа, з'явився напис із зверненням до мешканця будинку.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Харків 1654".

Так, інцидент стався біля житлового будинку на Дачі №55 у Київському районі міста. Уночі невідомі підпалили іномарку, припарковану між багатоповерхівкою та гаражами.

Відео з соцмереж

На місце виїжджали рятувальники, вони загасили авто.

Відео: Харків 1654

Незабаром після цього в під'їзді цього будинку з'явився великий напис на стіні: "Єгоров, сепаратизм шкодить здоров'ю". Поруч лежав похоронний вінок.

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Місцеві жителі вважають, що "послання" призначене для власника згорілої машини.

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Нагадаємо, у Партизанському Дніпропетровської області 50-річний чоловік спалив автомобіль колишньої за те, що вона обрала іншого.

Крім того, у Києві ексдепутат Київради Віталій Даниленко підпалив автомобіль дружини і намагався спалити квартиру, де перебували діти.

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