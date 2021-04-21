Силовики, газети Добкіна і вінки для Терехова: у Харкові пікетують міськраду (фото і відео)

У Харкові біля будівлі міської ради проходить акція протесту. Більшість учасників стоїть із символікою Михайла Добкіна. Вони принесли з собою вінки для в.о. мера Ігоря Терехова.
Про це повідомляє "Суспільне".
На вулиці знаходяться кілька десятків людей. Будівлю мерії посилено охороняють, біля міськради багато правоохоронців в амуніції.
Поліцейські авто і силовики стоять уздовж будівлі.
Учасники акції стоять з символікою газети "Час Добкіна" і роздають її перехожим.
Також вони принесли до міськради траурні вінки і плакати, спрямовані проти секретаря міськради Ігоря Терехова.
Зазначимо, що сьогодні в харківській міськраді пройде 4 сесія депутатів.
Нагадаємо, у Харкові пікетували міськраду, де проходила сесія з новообраними депутатами.
Крім того, у мерії Харкова сталася бійка після того, як депутат назвав Майдан держперевороту.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк