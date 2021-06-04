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У Харкові дитина померла через апендицит: сказала, що вже не болить, і заснула

4 червня, 12:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Батьки з дитиною не дочекалися лікаря у районній лікарні і попрямували до обласного центру

У Харкові помер п'ятирічний хлопчик з апендицитом. Через згаяний час дитину не встигли врятувати.

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Про це повідомляє Балаклія FM 90.5.

1 червня хлопчика з села Волохів Яр госпіталізували до хірургічного відділення Балаклійської районної лікарні. Там дитина і батьки дві години чекали результатів аналізів і лікаря-хірурга.

Незабаром малюка вирішили везти до лікарні до Харкова. Співрозмовники ЗМІ заявили, що тоді хлопчик сказав, що у нього вже нічого не болить, і почав засипати.

У Харківській обласній клінічній лікарні №1 підтвердили інформацію про смерть дитини. За попередніми даними, хлопчик помер через інтоксикацію організму.

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"Дитині проводили підготовчі дії для переведення у лікарню в Харкові. Хлопчик був госпіталізований у відділення Балаклійської лікарні і чекав лікаря-хірурга, який проводив операцію", йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Чернівцях від важкої двосторонньої пневмонії помер дев'ятирічний хлопчик. Його госпіталізували з підозрою на апендицит.

Також у Волинській області загинув восьмирічний хлопчик, він намагався витягти з водойми шапку і потонув.

Про що ще говорять в Україні 4 червня, дізнайтеся з випуску "Сьогодні":

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