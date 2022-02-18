Смертельна ДТП із кортежем Ярославського: з авто, що збив чоловіка, змили сліди

У Нацполіції України розкрили нові деталі резонансної ДТП

Автомобіль з кортежу Ярославського перевірили слідчі та експерти. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові експерти та слідчі оглянули автомобіль із кортежу українського бізнесмена Олександра Ярославського, який збив на смерть чоловіка. Як з'ясувалося, сліди злочину намагалися приховати.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Нові подробиці

Як з'ясували експерти, передня частина, колеса та днище автомобіля були замиті.

Це свідчить про спробу знищити інформацію, яка може вказувати на причетність машини до ДТП, а значить уникнути відповідальності за скоєння смертельної події.

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Експерти оглянули автомобіль із кортежу Ярославського. Фото: ГУНП України

ДТП із кортежем Ярославського

Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП , в якому сказав, що вночі спав і нічого не знав про аварію".

, в якому сказав, що вночі спав і нічого не знав про аварію". Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.

Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.

У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, які зафіксував кортеж бізнесмена після ДТП.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".

11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.

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