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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному мажору оголосили підозру

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 18:15
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Раніше підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців
Харківському "мажору" оголосили підозру
Харківському "мажору" оголосили підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному водієві автомобіля Infiniti, який вчора вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Харкові.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У разі доказу провини водієві Infiniti загрожує від трьох до восьми років за ґратами.

Наразі неповнолітнього затримано у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Розвиток події

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному з записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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