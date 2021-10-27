Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному мажору оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному водієві автомобіля Infiniti, який вчора вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Харкові.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
У разі доказу провини водієві Infiniti загрожує від трьох до восьми років за ґратами.
Наразі неповнолітнього затримано у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
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Розвиток події
- У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина.
- Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.
Що відомо про водія Infinity?
Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.
Конфлікт із правоохоронцями
На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному з записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.
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