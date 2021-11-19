Смертельна ДТП у Харкові. 16-річний мажор визнав провину

Обвинувачений 16-річний Микола Харківський, якого звинувачують у смертельній ДТПу Харкові, дав свідчення.
Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат постраждалих Маси Найєм .
"Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою провину у скоєнні злочину. Крім того, у справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме Микола Харківський", – сказано у повідомленні.
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Юристи зазначили, що досудове розслідування продовжується, а визнання вини на цьому етапі може бути стратегією захисту.
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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- У Києві водій таксі Bolt потрапив у масштабну ДТП. Автомобіль злетів у повітря і зробив сальто.
- Під Тернополем у ДТП загинуло подружжя. П'ятирічний син подружжя у тяжкому стані.
- Резонансна ДТП у Харкові: батьків 16-річного мажору можуть судити за двома статтями.