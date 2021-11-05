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Смертельна ДТП у Харкові: у 16-річного підозрюваного візьмуть кров для експертизи

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 листопада, 23:00
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Раніше Микола Харківський відмовився здавати кров для аналізу
Поліція звернулася до суду та попросила дозвіл, що примусово взяти кров у підозрюваного в ДТП/Колаж: Сьогодні
Поліція звернулася до суду та попросила дозвіл, що примусово взяти кров у підозрюваного в ДТП/Колаж: Сьогодні

У 16-річного "мажора" Миколи Харківського, який нещодавно влаштував смертельну ДТП у Харкові, примусово відберуть кров для експертиз.

Про це повідомив адвокат, який представляє інтереси сім'ї загиблого чоловіка Масі Найєм.

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Звернення поліції

Поліція звернулася до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного у смертельній ДТП. Суд задовольнив це прохання.

"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу у низці спеціальних експертиз, більшість з яких уже призначені", — повідомив Масі Найєм.

Раніше Микола Харківський відмовився від аналізу

У Харкові 16-річний Микола Харківський відмовився здавати аналіз крові. Тоді ще один адвокат дочки 58-річного загиблого в аварії Ігоря Носова Ігор Черняк пояснював, що цей аналіз є важливим для слідства.

"Саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин (наркотичних — ред.), що прямо впливають на кваліфікацію злочину. Іншими словами, проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все", — зазначив адвокат.

Нещодавня смертельна ДТП у Харкові

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