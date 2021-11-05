Смертельна ДТП у Харкові: у 16-річного підозрюваного візьмуть кров для експертизи

У 16-річного "мажора" Миколи Харківського, який нещодавно влаштував смертельну ДТП у Харкові, примусово відберуть кров для експертиз.
Про це повідомив адвокат, який представляє інтереси сім'ї загиблого чоловіка Масі Найєм.
Звернення поліції
Поліція звернулася до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного у смертельній ДТП. Суд задовольнив це прохання.
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"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу у низці спеціальних експертиз, більшість з яких уже призначені", — повідомив Масі Найєм.
Раніше Микола Харківський відмовився від аналізу
У Харкові 16-річний Микола Харківський відмовився здавати аналіз крові. Тоді ще один адвокат дочки 58-річного загиблого в аварії Ігоря Носова Ігор Черняк пояснював, що цей аналіз є важливим для слідства.
"Саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин (наркотичних — ред.), що прямо впливають на кваліфікацію злочину. Іншими словами, проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все", — зазначив адвокат.
Нещодавня смертельна ДТП у Харкові
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зоруправоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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