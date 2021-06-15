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Смертельна пожежа в будинку для літніх людей в Харкові: під суд піде чотири людини

15 червня 2021 17:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Будинок використовувався незаконно – при будівництві була порушена пожежна безпека

Будинок пристарілих в Харкові, в якому сталася пожежа. Фото: Прокуратура Харкова

Будинок пристарілих в Харкові, в якому сталася пожежа. Фото: Прокуратура Харкова

У Харкові судитимуть чотирьох чоловік за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. В результаті пожежі тоді 15 чоловік загинули.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокуратура в Telegram.

Причиною НП стало порушення вимог пожежної безпеки, як при будівництві, так і при експлуатації будівлі.

"Будинок незаконно використовувався для розміщення літніх людей, як геріатричний пансіонат", – пишуть в Прокуратурі.

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В результаті пожежі 15 чоловік загинули. Серед обвинувачених – власник домоволодіння, орендар будинку і його дружина – директор закладу і адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому не був офіційно працевлаштований.

Нагадаємо, пожежа виникла 21 січня о 15:03 в приватному будинку на вул. Нижня Гієвська, 150Б. У ДСНС класифікували пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Крім того, з'ясувалося, що нелегальний пансіонат в Харкові, в результаті пожежі в якому загинули 15 чоловік, ніхто не перевіряв. За словами місцевих, працював заклад не один рік, а мешканцями спочатку були наркозалежні.

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