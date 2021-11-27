Зніс легковик і перекинувся на таксі: у Харкові обирають запобіжний захід водію фури

У Харкові 25 листопада на окружній дорозі зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки

Водій-винуватець вже в залі суду / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові сьогодні, 27 листопада, обирають запобіжний захід водію фури, який під наркотиками вилетів на перехрестя.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Чоловіка вже привезли до суду та завели до зали. Поки що він ні слова не каже.

Що відомо про ДТП

Водій на фурі, доверху навантаженій макухою, пролетів на червоне світло. Зніс легковик, врізався у вантажівку і перекинувся на таксі. Легковик був буквально роздавлений і ще й засипаний макухою! Усередині, крім шофера, була бабуся із трирічною онучкою. Усі троє загинули. Вже відомо, що водій фури був під впливом наркотиків.

Камери спостереження зафіксували момент страшної аварії. Видно, як фура летить на червоне світло, чіпляє легковик і майже одразу перекидається на бік. Тони макухи засипають таксі, в якому були люди. Рятувальники майже дві години розгрібали завали, щоб дістати постраждалих.

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"Машину розчавило повністю. Шансів врятуватися у пасажирів та водія не було", – каже речник держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

Разом із цим водієм в аварії постраждали чотири особи. Один – у нейрохірургії; його притиснула купа макухи. Але його життю нічого не загрожує, кажуть медики. Ще у двох садна їх оглянули і відпустили додому.

Постраждалі – всі родичі

Ми зв'язалися із родичем водія "Сузукі", чию машину зачепила фура. І були в шоці. Виявилось: у розчавленому таксі їхали близькі родичі потерпілого. І те, що всі вони опинилися на той час на одному перехресті – випадковість.

Ще один із постраждалих – винуватець аварії. З кабіни його діставали крізь лобове скло свідки.

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"Він у шоці. Переляканий. Попросив – ми заспокійливе там дали. У нього лікоть розбитий повністю. Там зашивати треба", – каже очевидець Марат.

Слідчі встановили – водій був – під дією наркотиків. Він мчав на червоне світло перехрестям, де на той момент було повно автомобілів. Жертв могло бути набагато більше – людей врятувала буквально мить.

"І автомобілі, що вже рухалися перехрестям, встигли проїхати частину перехрестя. Один з автобусів рейсових, він встиг загальмувати, ще один з легкових автомобілів встиг загальмувати. Але водій "Шевроле" вже встиг виїхати на це перехрестя", – розповідає спікер прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.

Фірма таксі сплатить витрати

Фірма таксі, у машині якої загинули люди, витрати на поховання бере на себе. Там пообіцяли, що допоможуть у суді родичам загиблих.

Коротко про ДТП: