Винаймала в нього житло. У Харкові чоловік зґвалтував дівчину

У Харкові на проспекті Тракторобудівників власник квартири зґвалтував 27-річну орендарку житла.
Про це пише прес-служба поліції.
47-річного жителя села Красний Кут раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за зґвалтування у 1998 році. Наразі чоловік працює далекобійником, до Харкова повернувся 3 листопада.
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Чоловік зізнався у скоєному – зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Слідчий проводить досудове розслідування за частиною 1 статті 152 (згвалтування) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Проблема сексуального насильства в Україні
Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. Щонайменше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок випробовували його на собі багаторазово.
Нагадаємо, у Києві 50-річний чоловік напав у ліфті на двох дев'ятирічних дівчаток, а потім здійснив дії сексуального характеру.
Раніше ми писали:
- У Рівному молодик зґвалтував 13-річну дівчинку. Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалою.
- В Одесі одного дня зґвалтували дівчинку-підлітка та 32-річну жінку. Чоловіків затримали правоохоронці, їм оголосили підозру.
- У Києві чоловіка, який 5 років розбещував та ґвалтував дочку співмешканки, взяли під варту. Нині дівчинці 14 років.