Винаймала в нього житло. У Харкові чоловік зґвалтував дівчину

Поліцейські затримали чоловіка 6 листопада на ринку на вулиці Героїв Праці

На Салтівці чоловік зґвалтував дівчину, яка орендувала квартиру / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на проспекті Тракторобудівників власник квартири зґвалтував 27-річну орендарку житла.

Про це пише прес-служба поліції.

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47-річного жителя села Красний Кут раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за зґвалтування у 1998 році. Наразі чоловік працює далекобійником, до Харкова повернувся 3 листопада.

Чоловік зізнався у скоєному – зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчий проводить досудове розслідування за частиною 1 статті 152 (згвалтування) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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Проблема сексуального насильства в Україні

Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. Щонайменше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок випробовували його на собі багаторазово.

Нагадаємо, у Києві 50-річний чоловік напав у ліфті на двох дев'ятирічних дівчаток, а потім здійснив дії сексуального характеру.

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