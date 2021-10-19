Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Харкові 20 жовтня

Температура повітря вдень сягне максимум 11 градусів тепла

Тепла погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 20 жовтня, в Харкові прогнозують прохолодну, але сонячну погоду. Температура повітря вдень сягне максимум 11 градусів тепла.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 20 жовтня

У середу в Харкові очікується сонячна погода і без опадів. Температура повітря вночі складе від 1 градуса морозу до 1 тепла, а вдень підніметься до 9-11 градусів тепла.

Також синоптики прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

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Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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