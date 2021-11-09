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Справедливо? Суд оштрафував 16-річного мажору з Харкова

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
9 листопада, 13:08
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На суді хлопця та його адвоката не було
До суду винуватець не прийшов / Колаж "Сьогодні"
До суду винуватець не прийшов / Колаж "Сьогодні"

Дзержинський районний суд Харкова виніс вердикт Миколі Харківському, який влаштував смертельне ДТПу Харкові, за ще однією справою щодо порушень правил дорожнього руху неповнолітнім водієм.

Про це пише Newsroom.

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Подробиці

Незадовго до трагічної аваріїМикола Харківський потрапив на порушення правил дорожнього руху. Поліцейські зупинили автомобіль Dodge, за кермом якого був підліток.

З'ясувалося, що він перевищив швидкість і керує машиною без прав водія. На хлопця склали два адмінпротоколи.

Яке покарання?

За статтею 122 ("порушення швидкісних обмежень") Миколу Харківського засудили до штрафу 340 гривень, а за ст. 126 КУпАП ("управління транспортним засобом особою, яка не має такого права") – до штрафу у 3400 гривень.

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В обох випадках служниця Феміди обрала максимальну суму штрафу. Усього неповнолітньому водієві належить заплатити 3400 гривень, а також судовий збір у 450 гривень.

Нещодавня смертельна ДТП у Харкові

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