Справедливо? Суд оштрафував 16-річного мажору з Харкова

Дзержинський районний суд Харкова виніс вердикт Миколі Харківському, який влаштував смертельне ДТПу Харкові, за ще однією справою щодо порушень правил дорожнього руху неповнолітнім водієм.
Про це пише Newsroom.
Подробиці
Незадовго до трагічної аваріїМикола Харківський потрапив на порушення правил дорожнього руху. Поліцейські зупинили автомобіль Dodge, за кермом якого був підліток.
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З'ясувалося, що він перевищив швидкість і керує машиною без прав водія. На хлопця склали два адмінпротоколи.
Яке покарання?
За статтею 122 ("порушення швидкісних обмежень") Миколу Харківського засудили до штрафу 340 гривень, а за ст. 126 КУпАП ("управління транспортним засобом особою, яка не має такого права") – до штрафу у 3400 гривень.
В обох випадках служниця Феміди обрала максимальну суму штрафу. Усього неповнолітньому водієві належить заплатити 3400 гривень, а також судовий збір у 450 гривень.
Нещодавня смертельна ДТП у Харкові
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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