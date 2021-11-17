Тіло віддали лише за гроші: у Харкові жінка звинуватила медиків у смерті батька

У Харкові жінка звинуватила працівників хірургії Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 у смерті батька. За її словами, чоловіка навіть не забезпечили киснем.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Типовий Харків".
Жінка поскаржилася на бездіяльність лікарів
Як розповіла мешканка Харкова, її батька доставили до 18-ї міськлікарні увечері 11 листопада. Вже наступного дня, коли вона приїхала до медзакладу, їй повідомили, що чоловік помер.
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За словами жінки, ніхто за ніч нічого не зробив, а черговий лікар не забезпечив її батька киснем.
"І ніхто не зателефонував і не повідомив про смерть. Тільки коли я приїхала до лікарні вранці дізнатися про стан тата і дізнатися, які препарати потрібні, лікар-хірург відділення по-хамськи сказав просто: "Він помер", і що мій тато з сатурацією 80 вже був не жилець, і не було сенсу щось йому робити. Сказав, що він помер увечері, а у морзі я дізналася, що тато помер о 8:20 ранку", – розповіла жінка.
Крім того, жінка зазначила, що на зміні наступного дня, 12 листопада, черговий лікар у хірургії був із запахом алкоголю.
Мешканка Харкова додала: щоби забрати тіло покійного батька з неї вимагали 4500 гривень і жодних чеків їй не надали.
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 468 осіб;
- летальних випадків – 769,
- одужало – 20 211 осіб.
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- Київський крематорій проводить вдвічі більше кремацій, ніж літніми місяцями, оскільки Україна бореться з новою хвилею COVID-19.
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