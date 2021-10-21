Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 👑 Міс Україна-2021 🚑 Поради лікаря Комаровського
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Тепло та без дощів: прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
21 жовтня, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Харкові попри теплу погода, можливі пориви вітру
Цього дня парасольки жителям Харкова не знадобляться/Колаж: Сьогодні
Цього дня парасольки жителям Харкова не знадобляться/Колаж: Сьогодні

У четвер, 21 жовтня, у Харкові очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Водночас незабаром в Україну нагряне серйозне похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Температура повітря у Харкові протягом дня становитиме +15-17 градусів. Вітер — південний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Оригінальний прогноз

Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки, знову оригінально підійшов до погодного блоку. Тепер прогноз розповідають англійською мовою. Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання. Прогноз розповідають для Європи та США.

Реклама

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

100 791

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Вакцинація
Станом на 20 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 743 615
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 373 550
Всього введених доз 15 117 165
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти