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Тільки для невакцинованих! На Харківщині запровадили жорсткий карантин

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 14:03
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Це пов'язано з погіршенням епідемічної ситуації коронавірусу
Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

На території Нововодолазької селищної територіальної громади Харківської області ввели додаткові карантинні обмеження. Це пов'язано із погіршенням епідемічної COVID-ситуації.

Про це повідомили у пресслужбі громади.

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Які обмеження діятимуть?

  • закладам громадського харчування заборонили приймати відвідувачів, крім адресної доставки та замовлень із собою;
  • заборонені прийоми відвідувачів у розважальних закладах, у спортивних залах, фітнес-центрах;
  • заборонено проведення всіх масових заходів;
  • заборонено діяльність ринків, крім продовольчих;
  • заборонено діяльність магазинів, крім продуктів понад 60% товарів продуктової групи, побутову хімію, пальне;
  • заборонено відвідування навчальних закладів, крім дошкільного, учнів спеціальних закладів та 1-4 класів загальної середньої освіти.

Кого обмеження не торкнуться?

Обмеження не застосовуватимуться за наявності у всіх громадян, крім осіб, які не досягли 18 років, негативного результату тесту на COVID-19 методом ПЛР або експрес, проведеного не більше ніж за 72 години, або документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації.

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"
Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 734 жителі України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

Рекорд смертності від COVID-19

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 осіб більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.

Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.

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По всій країні зробили 129 063 тести на коронавірус (68569): методом ПЛР – 61 027 (34540), ІФА – 18 233 (6487), експрес-тестів на антиген – 49 803 (27542).

Зазначимо, що за весь час епідемії померло 64 936 інфікованих.

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