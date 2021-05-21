Вимагав терміново надати допомогу: під Харковом потерпілий в ДТП вдарив лікаря і медсестру

Медики попросили чоловіків трохи почекати, але ті вимагали першочергової уваги до себе

У Харківській області в чугуївській лікарні чоловік, який постраждав в ДТП на мотоциклі, вдарив лікаря і медсестру, вимагаючи надати йому медичну допомогу в першу чергу.

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У медзаклад з травмою ноги привіз його брат, повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Черговий лікар і медична сестра в цей час надавали допомогу іншому пацієнтові, у якого була серйозна травма. Медики попросили чоловіків трохи почекати, однак, через стан алкогольного сп'яніння ті вели себе вкрай агресивно і вимагали першочергової уваги до себе.



Як повідомили в поліції, потерпілий наніс тілесні ушкодження лікарю, вдарив медичну сестру і влаштував в приміщеннях безлад. Після чого нападники в супроводі двох чоловіків покинули лікарню.



Відносно водія мотоцикла поліція склала кілька протоколів і відкрили кримінальне провадження. За хуліганство йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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