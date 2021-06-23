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Бабуся три дні блукала лісами Харківської області без їжі і води (фото)

23 червня 2021 22:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Пошуки не припинялися навіть із настанням темряви – стареньку шукали поліцейські, добровольці загону "Мілена", військові та місцеві жителі

Харківська бабуся виявилася міцним горішком - вижила без їжі і води в лісі. Фото: колаж "Сьогодні"

Харківська бабуся виявилася міцним горішком - вижила без їжі і води в лісі. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники поліції розшукали в Харківській області та повернули додому жінку похилого віку, яка три доби блукала лісом без їжі і води.

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Про це повідомили в пресслужбі обласного ГУ Нацполіції.

Бабуся була виснажена і втомлена, але жива. Фото: Нацполіція

Про зникнення 86-річної мешканки села П'ятигірське стало відомо 20 червня. На її пошуки направили особовий склад підрозділу поліції, а пізніше до них приєдналися добровольці загону "Мілена", військовослужбовці та місцеві жителі.

Пошуки тривали навіть у нічний час і, на щастя, увінчалися успіхом – коли жінку знайшли, вона була дуже втомлена та виснажена. Їй було негайно надано медичну допомогу.

Знайденій старенькій відразу надали медичну допомогу. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, минулого року в Київській області розшукали зниклу 32-річну жінку – через три доби її знайшли виснаженою за кілька десятків кілометрів від місця зникнення.

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Також повідомлялося про пошуки дворічного хлопчика в Київській області – його розшукали через добу цілим і неушкодженим

Про що ще говорять 23 червня в Україні і світі:

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