Тюбінг-вбивця: харків'янка після катання на гірках впала в кому

Родичі постраждалої кажуть, що на гірці ніхто не стежить за безпекою

Поліція розшукує свідків НП / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині поліція розшукує свідків травмування жінки під час катання на тюбінгу у гірськолижному комплексі "Харківська Швейцарія". Постраждала перебуває у комі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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НП сталася 16 січня близько 13:00 на вулиці Альпійській. 47-річна жінка отримала травму і нині перебуває у лікарні в комі.

Свідків події просять повідомляти за телефонами: 0632154684 або 102.

Передісторія НП

У Харківській лікарні швидкої допомоги медики борються за життя жінки, яка отримала серйозну травму, катаючись на тюбінгу в популярному гірськолижному комплексі "Харківська Швейцарія". Родичі постраждалої звинувачують персонал комплексу у недотриманні техніки безпеки.

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Як розповіла сестра травмованої Тетяна Іщенко у Facebook, подія сталася у неділю, 16 січня. Її сестра разом із сином спускалася з гори на тюбінгу, вилетіла та перекинулася. Люди, які були поблизу, підбігли, щоб допомогти, почали кричати, вимагати зупинити катання і не пускати людей на трасу. У ці хвилини Надія ще могла говорити та шукала сина.

У Харківській невідкладній роботі медики борються за життя Надії / Фото: Facebook

Проте, співробітники продовжили видавати тюбінги відвідувачам. Один із них, на величезній швидкості злетів із гори та врізався у Надію.

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"Цей удар був найтяжчий. Співробітники прийшли не скоро, Надю не можна було смикати, після таких ударів необхідно максимально зберігати спокій. Її ж намагалися посадити, підняти, тягли волоком. Страшно уявити все", – каже Тетяна.

За її словами, медики на місці не чергували. Швидка змогла дістатися місця події лише через дві години. Зараз Надія перебуває в лінакрні, їй потрібна трепанація черепа, лікарі борються за її життя.

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