Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

У 16-річного мажору з Харкова не можуть взяти аналізи: причому тут COVID-сертифікат

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 листопада, 17:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Здавати аналіз крові хлопець має поки що тільки при батьках, але вони не можуть приїхати
Перший раз хлопець відмовився здавати кров на аналіз / Колаж "Сьогодні"
Перший раз хлопець відмовився здавати кров на аналіз / Колаж "Сьогодні"

У 16-річного мажора Миколи Харківського, який влаштував смертельне ДТП у Харкові, примусово мали взяти кров для експертиз. Але поки що незрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.

Про це пише сайт KHARKIV Today.

Реклама

Подробиці

У Харкові 16-річний Микола Харківський відмовився здавати аналіз крові. Тоді поліція звернулася до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного у смертельній ДТП.

Суд задовольнив це прохання. Але поки що незрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.

За законом всі дії стосовно неповнолітніх мають відбуватися у присутності адвоката та когось із батьків. Але мати Миколи поки що боїться повертатися в Україну, каже адвокат підозрюваного Інна Данилова.

Реклама

"Змінились умови відвідин СІЗО. Складність у чому — тато не вакцинований. Рішення ж ухвалили, але як це робитиметься, я, чесно кажучи, особливо не уявляю. А без тата ми не проведемо слідчої дії. Мати не приїхала, мама боїться приїжджати. Вона дзвонить, але боїться приїжджати. Каже, що все через загрози, які їй надходять. Людина просто в шоці", – сказала Інна Данилова.

Нещодавня смертельна ДТП у Харкові

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

Зануритись у той день
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

152 263

захворіло за тиждень в Україні

0%

Комаровський в темі
Коли з'явиться препарат для лікування коронавірусу
Запитай у лікаря
Вакцинація
Станом на 7 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 938 053
Люди, які отримали мінімум одну дозу
11 406 282
Всього введених доз 19 344 335
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,07
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.1

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти