У Зеленського розповіли, яким має бути майбутній мер Харкова

В Офісі президента хочуть, щоб глава міста був проукраїнським і більше думав не про політику, а про розвиток міста

Майбутній мер Харкова повинен мати чітко виражену проукраїнську позицію, оскільки Харківська область межує з Росією і лежить біля зони бойових дій.

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Про це в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Зацікавленість Офісу президента – в тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть не було натяку в бік федералізації, - сказав Тимошенко. – А також, звісно, розвивав місто. Але в місті, судячи з наших туди поїздок, робиться багато різних речей – і інфраструктурних, і не лише".

Тимошенко переконаний, що мери – це не про політику, вони передовсім мають зосереджуватися на розвитку міста.

"Багато з них це розуміють і відкрито говорять, що не треба туди (в політику. – Ред.) лізти. Мером обирають для того, щоб ти містом займався, а не всеукраїнською політикою. Саме тому в таких і успіх є у себе в містах, їх і переобирають", – сказав заступник голови ОП.

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Коментуючи кредитну політику місцевої влади, Тимошенко сказав, що кредитів як таких боятися не варто, оскільки вони є невід'ємним складником сучасної економіки і потрібні для реалізації проєктів, насамперед інфраструктурних.

"Є кредитні зобов'язання, так, але, судячи з тієї інформації, яку ми отримуємо від місцевої влади нині, це не небезпечна ситуація. Так, справді, беруть кредити, але їх беруть усі, зокрема облради – їм нещодавно дали можливість кредитуватися, наприклад, щодо місцевих доріг", – сказав заступник голови ОП.

Нагадаємо, раніше в. о. міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що харків'яни мають вибрати мера якомога швидше.

Крім того, ексдепутат ВР і колишній голова Харківської ОГА Михайло Добкін має намір виставити свою кандидатуру на виборах міського голови Харкова.

Зазначимо, нещодавно влада ухвалила ще один законопроєкт – він стосується пластикових пакетів: