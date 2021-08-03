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Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом. Підозрюваний підліток був п'яний і побив дитину

3 серпня 2021 13:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Подружка загиблої каже, що в день вбивства підліток запропонував нарвати яблук і Мирослава пішла з ним

Загибла дівчинка з народження знала підозрюваного. Колаж "Сьогодні"

Загибла дівчинка з народження знала підозрюваного. Колаж "Сьогодні"

13-річний підліток, затриманий після вбивства 6-річної Мирослави Третяк у Харківській області, був п'яний. За даними поліції, хлопець вдарив дівчинку не менше 10 разів.

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Про це йдеться в постанові Вовчанського райсуду від 29 липня, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень 2 серпня.

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"Малолітній, бувши у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи у приміщенні покинутої будівлі, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, (...) умисно завдав потерпілій не менше 10 ударів тупим твердим предметом в область голови", – йдеться у постанові.

З покинутої будівлі і місцевості навколо неї слідчі вилучили докази, у тому числі фрагменти цегли. У квартирі сім'ї підлітка знайшли засоби для прання, яким він користувався, і вологий одяг хлопця.

Що розповіла подруга загиблої?

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Слідчі опитали подружку вбитої дівчинки в присутності матері і психолога. Вона розповіла, що в день вбивства вони гралися з Мирославою, до них прийшов підліток і запропонував піти нарвати яблук. Загибла погодилася, пообіцявши повернутися, але так і не прийшла.

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Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом. Підозрюваний підліток був п'яний і побив дитину
Загибла дівчинка з народження знала підозрюваного. Колаж "Сьогодні"

При цьому підозрюваний у суді зізнався, що дійсно був там з дівчинкою і побив її, після чого залишив її без свідомості і пішов до себе додому.

Як відомо, у селищі Старий Салтів знайшли мертвою шестирічну Мирославу Третяк зі слідами зґвалтування. Головний підозрюваний – 13-річний сусід і друг дитини. Він уже зізнався у злочині, хлопчикові обрали запобіжний захід.

Мати підозрюваного хлопчика заявила, що під час прогулянки його сина Богдана з Мирославою з ними був третій – невідомий чоловік. Вона вважає, що винен саме він. Однак у поліції кажуть, що це неправда.

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