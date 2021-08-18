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Вбивство 6-річної Мирослави під Харковом. 13-річний підліток вказав на іншого чоловіка

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 серпня, 16:44
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Сім'я підозрюваного каже, що знає двох чоловіків, які можуть бути причетні до трагедії
Загибла дівчинка з народження знала підозрюваного. Колаж "Сьогодні"
Загибла дівчинка з народження знала підозрюваного. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 6-річної Мирослави Третяк у Харківській області, 13-річний Богдан Федь заявив, що дівчинку вбив дорослий чоловік на мотоциклі. Він нібито попросив хлопчика привести Мирославу до закинутого будинку.

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Аудіозапис розмови надала сестра підозрюваного в ефірі "Говорить Україна".

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За словами Богдана, чоловік пообіцяв йому розібратися з дівчинкою, яка його дістала.

"Вона всіх у дворі дістала", – сказав Богдан.

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Сестра Богдана уточнила, чи пропонували йому вбити Мирославу – той відповів, що так. Хлопчик сказав, що втрьох їх ніхто не бачив, тому що чоловік чекав його на місці злочину. Сусіди вважають, що під час пошуків дівчинки Богдан вів групу від місця злочину.

Мати Богдана теж не вірить, що її син міг піти на вбивство і вважає, що без дорослих не обійшлося.

"Я не вірю, що це син зробив. І серце так відчуває. Я боюся самосуду" , – говорить жінка.

Сім'я школяра також назвала двох чоловіків, які можуть бути причетні до вбивства Мирослави. Обидва відбували покарання в колонії і недавно вийшли на свободу:

  • один був засуджений за зґвалтування малолітньої родички;
  • інший – періодично загравав з 15-річною сестрою Богдана.

Поліція вже допитала цих людей, але поки офіційно обвинувачений – тільки 13-річний підліток.

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Вбивство Мирослави Третяк: що відомо

Маленька Мирослава 28 липня близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але до будинку так і не дійшла. Незабаром її знайшли мертвою зі слідами зґвалтування.

Головний підозрюваний – 13-річний сусід і друг дитини. Він уже зізнався у злочині, хлопчикові обрали запобіжний захід. Зараз юнак перебуває у приймальнику-розподільнику для дітей.

Нагадаємо, що в оприлюдненій постанові Вовчанського райсуду від 29 липня сказано, що 13-річний підліток, затриманий після вбивства шестирічної Мирослави Третяк у Харківській області, був п'яний. Але потім заявили, що це була помилка.

Мати підозрюваного хлопчика раніше заявляла, що під час тієї трагічної прогулянки сина з Мирославою з ними був третій – невідомий чоловік. Вона вважає, що винен саме він. Однак у поліції говорять, що це неправда.

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