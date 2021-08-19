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Вбивство дівчинки Мирослави під Харковом. Поліція заперечує наявність нового підозрюваного

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні
19 серпня, 16:52
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Спікер Харківської облпрокуратури розповів "Сегодня", як просувається розслідування вбивства 6-річної Мирослави під Харковом
Вбивство дитини під Харковом. Колаж "Сьогодні"
Вбивство дитини під Харковом. Колаж "Сьогодні"

Харківська обласна прокуратура заперечує наявність нового підозрюваного в справі про вбивство в кінці липня 6-річної Мирослави Третяк в селищі Старий Салтів. Єдиним підозрюваним залишається 13-річний Богдана Ф.

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Про це повідомив "Сегодня" спікер Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

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"Інших підозрюваних у цій справі немає. Зараз підозрюваний у вбивстві підліток знаходиться в приймальнику-розподільнику, туди він відправлений на місяць (але суд має право продовжити цей строк – Авт.) ", – повідомив "Сегодня" Дмитро Чубенко.

Спікер Харківської облпрокуратури також зазначив, що на цей момент триває експертиза, яка повинна дати відповідь на питання, ґвалтував підліток дитину чи ні.

Адвокат

Адвокат Богдана Володимир Коротун утримується від коментарів.

"За дорученням родичів (Богдана – Авт.) я не маю права розголошувати будь-яку інформацію", – сказав "Сегодня" адвокат Володимир Коротун.

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В оточенні сім'ї Богдана нам повідомили, що його рідні зараз знаходяться в складному емоційному стані.

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Згідно з даними на офіційному ресурсі судової влади України, адвокат Володимир Коротун подавав апеляційну скаргу на рішення слідчого судді про розміщення неповнолітнього в приймальник-розподільник. Коментувати це Коротун також відмовився, посилаючись на те, що суд в даному випадку – закритий.

Втім, в Реєстрі судових рішень опублікований документ, де коротко повідомляється про те, яким, за даними силовиків, було вбивство дівчинки. Повідомляється, що вбивця завдав їй не менше 10 ударів в праву і ліву сторони голови, а також по потилиці.

Витяг з рішення Вовчанського райсуду Харківської області від 4 серпня 2021 року
Витяг з рішення Вовчанського райсуду Харківської області від 4 серпня 2021 року

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Як розповіли "Сегодня" джерела в правоохоронних відомствах, спочатку затриманий підліток повідомляв слідству про свою причетність до вбивства, але потім вирішив утриматися від дачі показань.

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