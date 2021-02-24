Убивство в Харкові: у прокуратурі озвучили мотив і нові подробиці

Харківська місцева прокуратура № 1 повідомила про підозру чоловікові, затриманому напередодні після вбивства харків'янина біля міського супермаркету.

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Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Підозру висунуто за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування встановило, що ввечері 22 лютого в пров. Отакара Яроша відбулася зустріч між кількома чоловіками для "вирішення фінансового питання" – один з них нібито заборгував іншому близько 100 тис. доларів.

Зазначається, що разом із чоловіком, який давав у борг зазначену суму, приїхали кілька його знайомих і при спілкуванні між ними і підозрюваним виник конфлікт, внаслідок якого підозрюваний дістав пістолет і вистрілив в одного з опонентів, після чого зник з місця події на своєму автомобілі .

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Нагадаємо, в Харкові 22 лютого на порозі супермаркету у провулку Отакара Яроша застрелили чоловіка, за неофіційними даними – місцевого ювеліра Олександра Чепурних, якому належало приватне підприємство "Пантера".

50-річного підозрюваного затримали вже через кілька годин після події.

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