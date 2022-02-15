Загроза вторгнення РФ. Як проходять навчання СБУ в Харківській області – фото, відео

Тренування спецслужби проходитимуть до початку березня на всій території Харківської області

Навчання проходять в умовах, які максимально наближені до реальних / Фото: Колаж: Сьогодні

З 15 лютого СБУ в Харківській області розпочала багатоетапні контрдиверсійні навчання. Метою навчань є удосконалення взаємодії силових структур.

Про це пише пресслужба СБУ.

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Як проходять навчання?

Тренування проходитимуть до початку березня на всій території Харківської області. Умови максимально наближені до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння.

На окремих ділянках можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

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Фото: пресслужба СБУ в Харківській області

Фото: пресслужба СБУ в Харківській області

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Фото: пресслужба СБУ в Харківській області

Яка мета?

Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що засвідчують особу", – написали у пресслужбі.

Фото: пресслужба СБУ в Харківській області

Фото: пресслужба СБУ в Харківській області

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