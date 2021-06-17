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Відлетіли після першого удару: у Харкові покупець "виховував" кулаками чоловіків без масок (відео)

17 червня 2021 11:25

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

Харків'янин "надавав лящів" відвідувачам, які почали сваритися з охоронцем

У Харкові в супермаркеті відвідувач побив двох чоловіків. Одного за те, що не виконував вимогу охоронця, а другий просто потрапив під гарячу руку.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Нетиповий Харків".

Зазначається, що охоронець магазину зробив зауваження чоловікові за те, що той лаявся матом і був без маски, але слова не допомогли. Тоді до них підійшов інший відвідувач і теж почав лаятися і погрожувати.

Коли порушника намагався забрати знайомий, відвідувач магазину одним ударом повалив його на підлогу. А після почав "виховувати" кулаками і винуватця конфлікту. Той також "полетів" після першого ж удару.

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У поліції Харкова розповіли сайту "Сьогодні", що інформація про інцидент по їхній лінії не проходила.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі випускники побилися із чоловіком у фонтані.

Крім того, у Львові побилися водії приміських автобусів.

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