Померла дружина Кернеса – подробиці

У жінки залишилося двоє дітей – хлопчик та дівчинка

У Харкові померла Яна Кернес / Фото: Колаж: Сьогодні

Померла дружина старшого сина колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса. Її звали Яна.

Про це її чоловік Кирило Кернес повідомив у Facebook.

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Подружжя прожило у шлюбі 16 років.

"Кохана, ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зірки – наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років. Ти була моєю найбільшою мрією і пристрасною любов'ю. Це гірке слово – була..." – написав він.

Як повідомляють у ЗМІ, жінка довго хворіла.

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Що відомо про сім'ю

У Кирила Кернеса та Яни залишилося двоє дітей – донька Кіра та син Лука. Про інші деталі особистого життя сім'ї інформації небагато.

Відомо, що Яна Кернес працювала нотаріусом, а її чоловік раніше обіймав посаду першого заступника директора КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації".

Також, судячи з декларації Кирила Кернеса, яку він подавав 2021 році як депутат облради від блоку "Успішний Харків", зазначається, що у його власності знаходяться дві квартири та нежитлові приміщення у Харкові, у дружини Яни – три квартири, також у Харкові.

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