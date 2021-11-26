Вже не алкоголь. Винуватець ДТП із фурою у Харкові був під наркотиками – прокуратура

Водій вантажівки MAN, якого звинувачують у ДТП із трьома загиблими у Харкові, був у стані не алкогольного, а наркотичного сп'яніння. Чоловік був під впливом опіатів і каннабіноїдів.
Про це розповів сайту "Сьогодні" речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.
"Згідно з медичним висновком, водій вантажівки МАН з напівпричепом знаходився у стані наркотичного сп'яніння опіатами та каннабіноїдами", – сказав Чубенко.
Через це правоохоронці перекваліфікують справу із ч. 3 ст. 286 КК за ч.4 ст. 286-1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані наркотичного сп'яніння, що спричинило смерть кількох постраждалих.
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"Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру. Водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння", – додав речник прокуратури.
Коротко про ДТП
- У Харкові ввечері 25 листопада окружною дорогою зіткнулися три легкових автомобілі та дві вантажівки. На одну з машин перекинулася вантажівка із щебенем – авто повністю засипало.
- Внаслідок ДТП загинуло троє людей – 49-річний водій таксі, 49-річна жінка та трирічна дівчинка. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок задушення. Тобто люди задихнулися під щебенем. Ще двох постраждалих госпіталізували медики.
- Також Харківська обласна прокуратура опублікувала відео із моментом ДТП.