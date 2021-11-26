Вже не алкоголь. Винуватець ДТП із фурою у Харкові був під наркотиками – прокуратура

У прокуратурі розповіли нові подробиці про смертельну ДТП із фурою у Харкові – у крові водія знайшли сліди наркотиків

У ДТП із фурою в Харкові загинули троє людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Водій вантажівки MAN, якого звинувачують у ДТП із трьома загиблими у Харкові, був у стані не алкогольного, а наркотичного сп'яніння. Чоловік був під впливом опіатів і каннабіноїдів.

Про це розповів сайту "Сьогодні" речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

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"Згідно з медичним висновком, водій вантажівки МАН з напівпричепом знаходився у стані наркотичного сп'яніння опіатами та каннабіноїдами", – сказав Чубенко.

Через це правоохоронці перекваліфікують справу із ч. 3 ст. 286 КК за ч.4 ст. 286-1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані наркотичного сп'яніння, що спричинило смерть кількох постраждалих.

"Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру. Водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння", – додав речник прокуратури.

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