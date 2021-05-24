У центрі Харкова загорівся новий торговий центр (відео)

Відвідувачів довелося евакуювати, незважаючи на те що пожежу швидко загасили, оскільки будівля наповнилася димом

Пожар у ТРЦ "Нікольський" у Харкові / колаж "Сьогодні"

У Харкові в новому торговому центрі "Нікольський" на вулиці Пушкінській, 2 ввечері в понеділок, 24 травня, виникла пожежа, відвідувачів довелося евакуювати.

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Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на заступника начальника Головного управління ДСНС Харківської області Анатолія Торяника.

Пожежа у ТЦ "Нікольський" у Харкові / t.me/kharkov_now

Він уточнив, що загорілося будівельне сміття і спрацювала система оповіщення та пожежна сигналізація, але за його словами – "страшного нічого немає".

Водночас відвідувачів довелося евакуювати, оскільки дим затягнуло в торговий центр.

Торяник додав, що в основних приміщеннях ТРЦ пожежі не було, тільки задимлення.

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При цьому на відео з соцмереж добре видно відкритий вогонь в будівлі з боку вулиці Громадянської.

Зазначимо, ТРЦ "Нікольський" у Харкові відкрили тільки 21 травня. П'ятиповерховий будинок зводили понад 14 років – з 2007 року, через зміну інвесторів.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва стався пожежа у школі. Усіх співробітників і учнів евакуювали з будівлі.

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