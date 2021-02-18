Русский
$ 27,9
33,64
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

У центрі Харкова невідомі напали на елітний магазин (фото, відео)

18 лютого, 12:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Сума збитків встановлюється

У центрі Харкова невідомі пошкодили 10 скляних вітрин і вхідні двері до елітного магазину.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського райуправління поліції № 3 18 лютого близько 03:10.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження і речові докази.

В тренді
Прийняли до лав поліції: у Чернівцях копи здійснили мрію смертельно хворого на рак хлопчика (відео)
Реклама

Наразі інформація внесена до Єдиного обліку Харківського районного управління поліції № 3. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сума збитків встановлюється.

Відео: Telegram-канал/ХС Харків

Раніше ми повідомляли, що у Києві вандали залишили без ліхтарів жителів бульвару Тараса Шевченка.

Також нагадаємо, на Львівщині хулігани розгромили вагон електрички. Вандали виламували крісла, розбивали вікна і двері.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)
Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)Харків
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)Харків
У Харкові знайшли мертвим зниклого безвісти школяра
У Харкові знайшли мертвим зниклого безвісти школяраХарків
Харків уже готовий до вакцинації, не вистачає тільки вакцини – в.о. мера Ігор Терехов
Харків уже готовий до вакцинації, не вистачає тільки вакцини – в.о. мера Ігор ТереховХарків
Без масок і дистанції: у Харкові зібралися натовпи через знижки (фото, відео)
Без масок і дистанції: у Харкові зібралися натовпи через знижки (фото, відео)Харків
Входили до групи правозахисників: у Харкові викрили сутенерів (фото)
Входили до групи правозахисників: у Харкові викрили сутенерів (фото)Харків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти