У центрі Харкова невідомі напали на елітний магазин (фото, відео)

У центрі Харкова невідомі пошкодили 10 скляних вітрин і вхідні двері до елітного магазину.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського райуправління поліції № 3 18 лютого близько 03:10.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження і речові докази.

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Наразі інформація внесена до Єдиного обліку Харківського районного управління поліції № 3. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сума збитків встановлюється.

Відео: Telegram-канал/ХС Харків

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