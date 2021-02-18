У центрі Харкова невідомі напали на елітний магазин (фото, відео)

У центрі Харкова невідомі пошкодили 10 скляних вітрин і вхідні двері до елітного магазину.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського райуправління поліції № 3 18 лютого близько 03:10.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження і речові докази.
Наразі інформація внесена до Єдиного обліку Харківського районного управління поліції № 3. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Сума збитків встановлюється.
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