У центрі Харкова проходить спецоперація: спіймали рекетирів, які вимагали 700 000 долл. (фото і відео)

У центрі Харкова правоохоронці проводять спецоперацію, вони затримали двох здирників.
Про це розповіла прессекретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, пише "Об'єктив".
Вона підкреслила, що інформація у соцмережах про те, що це навчання – неправда. Затримання у центрі – це процесуальні заходи.
Місцеві ЗМІ також пишуть, що копи затримали двох людей, зараз проходять обшуки в їх авто. Вони нібито вимагали від аграрного підприємства 700 тисяч доларів за корпоративні права.
Нагадаємо, раніше в трьох областях затримали групу торговців наркотиками. Спецоперацію провели в Дніпрі, Харківської та Івано-Франківській областях.
Крім того, ми писали, що в Запоріжжі "смотрящий" керував бандою рекетирів з СІЗО.
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