У центрі Харкова проходить спецоперація: спіймали рекетирів, які вимагали 700 000 долл. (фото і відео)

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань розгорнули цілу спецоперацію у місті – що відомо

У центрі Харкова правоохоронці проводять спецоперацію, вони затримали двох здирників.

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Про це розповіла прессекретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, пише "Об'єктив".

Вона підкреслила, що інформація у соцмережах про те, що це навчання – неправда. Затримання у центрі – це процесуальні заходи.

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Місцеві ЗМІ також пишуть, що копи затримали двох людей, зараз проходять обшуки в їх авто. Вони нібито вимагали від аграрного підприємства 700 тисяч доларів за корпоративні права.

Нагадаємо, раніше в трьох областях затримали групу торговців наркотиками. Спецоперацію провели в Дніпрі, Харківської та Івано-Франківській областях.

Крім того, ми писали, що в Запоріжжі "смотрящий" керував бандою рекетирів з СІЗО.

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