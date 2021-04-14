Русский
$ 28,02
33,32
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

У центрі Харкова проходить спецоперація: спіймали рекетирів, які вимагали 700 000 долл. (фото і відео)

14 квітня, 13:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань розгорнули цілу спецоперацію у місті – що відомо

У центрі Харкова правоохоронці проводять спецоперацію, вони затримали двох здирників.

Реклама

Про це розповіла прессекретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, пише "Об'єктив".

Вона підкреслила, що інформація у соцмережах про те, що це навчання – неправда. Затримання у центрі – це процесуальні заходи.

В тренді
Увійти до складу РФ чи визнати "ДНР": Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна
Реклама

Місцеві ЗМІ також пишуть, що копи затримали двох людей, зараз проходять обшуки в їх авто. Вони нібито вимагали від аграрного підприємства 700 тисяч доларів за корпоративні права.

Нагадаємо, раніше в трьох областях затримали групу торговців наркотиками. Спецоперацію провели в Дніпрі, Харківської та Івано-Франківській областях.

Крім того, ми писали, що в Запоріжжі "смотрящий" керував бандою рекетирів з СІЗО.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків затримання спецоперація вимагачі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Харкові в ДТП загинув майор поліції: що про нього відомо (фото)
У Харкові в ДТП загинув майор поліції: що про нього відомо (фото)Харків
Погані показники щодо COVID-19: які області найближче до локдауну
Погані показники щодо COVID-19: які області найближче до локдаунуУкраїна
Ще одна область України потрапила до
Ще одна область України потрапила до "червоної зони"Харків
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)Економіка
"Добре, що є Путін": доцент харківського ВНЗ потрапила у скандалХарків
Виховував хама: у Харкові нардеп створив аварійну ситуацію на дорозі (відео)
Виховував хама: у Харкові нардеп створив аварійну ситуацію на дорозі (відео)Харків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти