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У Чугуєві спалахнула школа (відео)

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
19 вересня, 21:39
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Харківські рятувальники виїхали на місце загоряння
Пожежа в Чугуєві. Скріншот з відео
Пожежа в Чугуєві. Скріншот з відео

У Чугуєві Харківської області загорілася школа. Судячи з опублікованих кадрів, займання сталося вже пізно ввечері.

Як повідомляє телеграм-канал "Харків 1654", площа пожежі становить 500 квадратних метрів. На допомогу місцевим пожежникам виїхали підрозділи рятувальників з Харкова.

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Вогонь по будівлі поширився швидко, чи є постраждалі – з'ясовується.

Раніше ми повідомляли:

  • У Житомирі на території підприємства сталася пожежа, в результаті в лікарню з опіками потрапили троє працівників.
  • У Затоці Одеської області ліквідували пожежу на базі відпочинку "Фелічіта". В результаті згоріли чотири будиночки.
  • У Києві сталася пожежа в бізнес-центрі "Колізей", який розташовано в Дарницькому районі на вул. Лариси Руденко.

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