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У Харкові вже "червона зона"? Ми перевірили чутки

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
7 жовтня, 14:07
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У соцмережах поширили фото нібито рішення комісії про перехід в "червону зону" карантину
В Україні заговорили про посилення карантину
В Україні заговорили про посилення карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як у Харкові почалася погіршуватися ситуація з коронавірусом, місцеві ЗМІ почали писати, нібито Харківська область вже перейшла в "червону зону" карантину.

Сайт "Сьогодні" перевірив чутки.

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Що пишуть?

Про те, що Харківська зона вже в "червоній зоні", першими почали писати в Telegram-каналах "Харків Тут", "Сонцеликий Харків" і "Х*йовий Харків". У повідомленні зазначено, нібито регіон переходить у "червону зону" з 10 жовтня. До запису прикріпили скріншот нібито рішення комісії ТЕБ та НС. Однак дата рішення на ньому не вказана.

Скріншот з нібито документом

Після цього інформацію про посилення карантину поширили і місцеві ЗМІ.

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Що насправді?

Журналісти "Сьогодні" поспілкувалися з директором департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрієм Сидоренком – за його словами, це фейк.

"О 16.30 буде засідання спеціальної комісії, яка розглядатиме це питання", – повідомив нам офіційний представник мерії Юрій Сидоренко.

Він підкреслив, що тільки ця комісія вирішить, чи бути Харкову в "червоній зоні".

Що заборонено в "червоній зоні"?

У "червоній зоні" карантину заборонено:

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  • робота кафе і ресторанів (можна на винос),
  • робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів,
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників, мають "зелений" COVID-сертифікат,
  • проведення масових заходів,
  • робота закладів культури,
  • робота готелів і хостелів.

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