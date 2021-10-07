У Харкові вже "червона зона"? Ми перевірили чутки

У соцмережах поширили фото нібито рішення комісії про перехід в "червону зону" карантину

В Україні заговорили про посилення карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як у Харкові почалася погіршуватися ситуація з коронавірусом, місцеві ЗМІ почали писати, нібито Харківська область вже перейшла в "червону зону" карантину.

Сайт "Сьогодні" перевірив чутки.

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Що пишуть?

Про те, що Харківська зона вже в "червоній зоні", першими почали писати в Telegram-каналах "Харків Тут", "Сонцеликий Харків" і "Х*йовий Харків". У повідомленні зазначено, нібито регіон переходить у "червону зону" з 10 жовтня. До запису прикріпили скріншот нібито рішення комісії ТЕБ та НС. Однак дата рішення на ньому не вказана.

Скріншот з нібито документом

Після цього інформацію про посилення карантину поширили і місцеві ЗМІ.

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Що насправді?

Журналісти "Сьогодні" поспілкувалися з директором департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрієм Сидоренком – за його словами, це фейк.

"О 16.30 буде засідання спеціальної комісії, яка розглядатиме це питання", – повідомив нам офіційний представник мерії Юрій Сидоренко.

Він підкреслив, що тільки ця комісія вирішить, чи бути Харкову в "червоній зоні".

Що заборонено в "червоній зоні"?

У "червоній зоні" карантину заборонено:

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