У Харкові банда викрадала і вбивала людей заради квартир: історії жертв (фото, відео)

У Харківській області провели спецоперацію – затримали банду, яка відбирала у людей нерухомість, – подробиці

У Харкові угруповання вбивало пенсіонерів і наркозалежних людей, щоб відібрати у них квартири. Свою діяльність банда почала в 2019 році. Копи вже з'ясували кілька фактів подібних злочинів.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції і в прокуратурі області.

Лідер групи – місцевий житель 1984 року народження. Також викрили його спільників, це п'ятеро чоловіків та три жінки.

Вони шукали самотніх людей або тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Для кожного підбирали індивідуальний план. Наприклад, споювали алкоголем, викрадали документи або тримали в полоні. Після цього переписували майно на інших людей, продавали квартири, а жертв "прибирали".

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Кілька вже розкритих епізодів:

після смерті власника оформлявся договір про продаж житла;

тіло іншого чоловіка, якого банда довго споювала, знайшли поблизу водойми;

ще одну жертву обманом вивезли з квартири в будинок у селі. Там підливали їй у напої речовини, які мали спровокувати зупинку серця;

квартиру жительки Харкова продали за підробленими документами. Власницю спочатку тримали в полоні, а потім побили, задушили і закопали на присадибній ділянці.

так само планували вчинили ще з двома людьми. Їхнє майно вже встигли переоформити, а бранців тримали в приватному будинку.

Діяльності угруповання сприяв поліцейський. Щоб затримати підозрюваних, провели спецоперацію. Силовики затримали двох організаторів і шістьох учасників.

Копи провели майже 40 обшуків і знайшли зброю, гроші та багато документів. Але головне – врятували людей, яких фігуранти насильно утримували.

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Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області зловмисники викрали і катували підприємця, вимагаючи у нього 800 тис. дол.

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