У Харкові банда викрадала і вбивала людей заради квартир: історії жертв (фото, відео)

У Харкові угруповання вбивало пенсіонерів і наркозалежних людей, щоб відібрати у них квартири. Свою діяльність банда почала в 2019 році. Копи вже з'ясували кілька фактів подібних злочинів.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції і в прокуратурі області.
Лідер групи – місцевий житель 1984 року народження. Також викрили його спільників, це п'ятеро чоловіків та три жінки.
Вони шукали самотніх людей або тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Для кожного підбирали індивідуальний план. Наприклад, споювали алкоголем, викрадали документи або тримали в полоні. Після цього переписували майно на інших людей, продавали квартири, а жертв "прибирали".
Кілька вже розкритих епізодів:
- після смерті власника оформлявся договір про продаж житла;
- тіло іншого чоловіка, якого банда довго споювала, знайшли поблизу водойми;
- ще одну жертву обманом вивезли з квартири в будинок у селі. Там підливали їй у напої речовини, які мали спровокувати зупинку серця;
- квартиру жительки Харкова продали за підробленими документами. Власницю спочатку тримали в полоні, а потім побили, задушили і закопали на присадибній ділянці.
- так само планували вчинили ще з двома людьми. Їхнє майно вже встигли переоформити, а бранців тримали в приватному будинку.
Діяльності угруповання сприяв поліцейський. Щоб затримати підозрюваних, провели спецоперацію. Силовики затримали двох організаторів і шістьох учасників.
Копи провели майже 40 обшуків і знайшли зброю, гроші та багато документів. Але головне – врятували людей, яких фігуранти насильно утримували.
Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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