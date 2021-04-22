Русский
$ 28,06
33,7
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

У Харкові банда викрадала і вбивала людей заради квартир: історії жертв (фото, відео)

22 квітня, 12:21

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Харківській області провели спецоперацію – затримали банду, яка відбирала у людей нерухомість, – подробиці

У Харкові угруповання вбивало пенсіонерів і наркозалежних людей, щоб відібрати у них квартири. Свою діяльність банда почала в 2019 році. Копи вже з'ясували кілька фактів подібних злочинів.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції і в прокуратурі області.

Лідер групи – місцевий житель 1984 року народження. Також викрили його спільників, це п'ятеро чоловіків та три жінки.

Вони шукали самотніх людей або тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Для кожного підбирали індивідуальний план. Наприклад, споювали алкоголем, викрадали документи або тримали в полоні. Після цього переписували майно на інших людей, продавали квартири, а жертв "прибирали".

Реклама

Кілька вже розкритих епізодів:

  • після смерті власника оформлявся договір про продаж житла;
  • тіло іншого чоловіка, якого банда довго споювала, знайшли поблизу водойми;
  • ще одну жертву обманом вивезли з квартири в будинок у селі. Там підливали їй у напої речовини, які мали спровокувати зупинку серця;
  • квартиру жительки Харкова продали за підробленими документами. Власницю спочатку тримали в полоні, а потім побили, задушили і закопали на присадибній ділянці.
  • так само планували вчинили ще з двома людьми. Їхнє майно вже встигли переоформити, а бранців тримали в приватному будинку.

Діяльності угруповання сприяв поліцейський. Щоб затримати підозрюваних, провели спецоперацію. Силовики затримали двох організаторів і шістьох учасників.

В тренді
Росія за місяць побудувала в Криму величезний військовий табір (фото із супутника)

Копи провели майже 40 обшуків і знайшли зброю, гроші та багато документів. Але головне – врятували людей, яких фігуранти насильно утримували.

Реклама

Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області зловмисники викрали і катували підприємця, вимагаючи у нього 800 тис. дол.

Крім того, в Одеській області знайшли закривавлені тіла подружжя.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків вбивство квартири затримання спецназ озу Харківська область полон викрадення людей КОРД
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Не могли відвезти на рентген: житель Харкова розповів, як від ковіду померла його вагітна дружина
Не могли відвезти на рентген: житель Харкова розповів, як від ковіду померла його вагітна дружинаХарків
"Добре, що є Путін": доцент харківського ВНЗ потрапила у скандалХарків
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19Україна
У Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями. Що кажуть підозрювані (відео)
У Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями. Що кажуть підозрювані (відео)Харків
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)Економіка
У центрі Харкова затримали п'ятьох рекетирів (нові фото, відео)
У центрі Харкова затримали п'ятьох рекетирів (нові фото, відео)Харків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти