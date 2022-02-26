У Харкові бомба окупантів впала на зупинку – є загиблий

У Харкові бомба влучила в зупинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 26 лютого, у Харкові бомба впала прямо на зупинку громадського транспорту. За попередніми даними, є загиблий.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

На Героїв Праці на перехресті на зупинці близько 15:00 впав снаряд.

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"Щойно прямо перед нами на зупинці вибухнула бомба. Ми кинули тролейбуси та йдемо. Провід висить, один труп лежить", – розповів водій тролейбуса Олексій.

До Балаклії Харківської області, де розташовані військові склади, наближаються війська РФ. Про це повідомив міський голова Іван Столбовий.

"Техніка наближається до міста Балаклія. І там справді символи, буква Z та триколори. Понад 60 одиниць", – повідомляє Столбовий.

Місцева влада Балаклії повідомила обстановку в місті станом на 15:00.

Нині тиша після обстрілу. У районі села Волохів Яр поранений чоловік та неповнолітня дитина (дівчинка 13 років). Жителям Балаклії рекомендується залишатися у бомбосховищах", – повідомляє голова Балаклійської ТГ Іван Столбовий.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".

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Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").