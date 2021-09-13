У Харкові будуть випускати вакцину від COVID-19. На який препарат чекати

У 2022 році в Харкові планують почати виробництво вакцин проти коронавірусу. Випускати щеплення буде підприємство "Лекхім".
Про це повідомили на зустрічі колективу "Лекхіма" з в.о. мера Ігорем Тереховим.
Терехов зазначив, що у виробництво компанія вкладе близько 25-30 тисяч євро.
Яку вакцину будуть випускати?
У Харкові буде вироблятися вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech. У 2021 році "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.
Як захиститися від ковіду?
За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижує ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
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