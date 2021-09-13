У Харкові будуть випускати вакцину від COVID-19. На який препарат чекати

На виробництво витратять не менше 25-30 тисяч євро, це буде вакцина, створена китайською компанією Sinovac Biotech

В Україні вироблятимуть вакцину CoronaVac. Колаж "Сьогодні"

У 2022 році в Харкові планують почати виробництво вакцин проти коронавірусу. Випускати щеплення буде підприємство "Лекхім".

Про це повідомили на зустрічі колективу "Лекхіма" з в.о. мера Ігорем Тереховим.

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Терехов зазначив, що у виробництво компанія вкладе близько 25-30 тисяч євро.

Яку вакцину будуть випускати?

У Харкові буде вироблятися вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech. У 2021 році "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

Як захиститися від ковіду?

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За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижує ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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