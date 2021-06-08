У Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою (відео)

Поки Харків заливає потужна злива, дорожні служби кладуть асфальт.

Реклама

Очевидці зняли вантажівку, з якої йде пара з кузова і опублікували в мережі. За словами городян, такі випаровування йдуть від розпеченого асфальту, яким зараз укладають багато доріг в місті.

Вантажівка з асфальтом. Фото: t.me/h_saltovka

Також на відео потрапило як укладають асфальт на одній з вулиць міста під проливним дощем.

Реклама

"Асфальт, якого ми заслуговуємо", – йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, раніше злива затопила Дніпро. Автомобілі ледве пересувалися через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.

Крім того, Україна знову накриє циклон, який принесе у найближчий день дощі, грози, місцями навіть град. Але, незважаючи на негоду, буде досить комфортна температура у 20-25 градусів.