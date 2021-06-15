У Харкові дорожники куплять іномарку за 1 млн грн із захистом від ям на асфальті

У документах уточнили, що в авто повинен бути "пакет" погані дороги" – аукціон проведуть 2 липня

Державне підприємство "Дороги Харківщини" оголосило закупівлю автомобіля Skoda Karoq або його еквівалента в системі "Прозорро". Очікувана вартість авто – 906 тисяч гривень.

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Про це пише "Depo.Харьков".

Аукціон запланований на 2 липня. Переможець повинен поставити автомобіль до червня 2022 року.

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У документі зазначено, що машина має бути 2021 випуску, кольору сірий металік. В авто має бути так званий "пакет" погані дороги".

"Дороги Харківщини" – балансоутримувач доріг місцевого значення.

Пакет "Погані дороги" – це "заводський тюнінг" машини під умови використання. У таких авто найчастіше збільшено на 20 – 30 мм дорожній просвіт і, як правило, посилені основні елементи підвіски.

Тим часом у Києві пропонують заборонити проводити ремонтні роботи на автомобільних дорогах в робочі та вихідні дні в проміжок часу з 7:00 до 20:00.

Також ми писали, що в Харкові відновлять окружну дорогу.

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