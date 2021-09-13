У Харкові однорічна дівчинка випала з вікна 3 поверху

Маленьку відвезли в лікарню

У харкові з вікна будинку, розташованого в Індустріальному парку, випала однорічна дівчинка. У поліції відкрили кримінальну справу за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Що з дитиною

Реклама

Інцидент стався 12 вересня. За попередніми даними, батьки залишили дівчинку під наглядом своїх знайомих. Близько 20:00 вона випала з вікна кухні. Маленьку відвезли в лікарню. Зараз вона перебуває у важкому стані. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Максимальне покарання передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Реклама

Як повідомляли раніше, 19 червня в Києві з вікна дев'ятого поверху випала дворічна дівчинка . НП подія сталася в Святошинському районі столиці, на вулиці Феодори Пушиної. Дитина сперся об москітну сітку і впав з висоти. На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям, дитина загинула.

Нагадаємо, в Черкасах 4-річний хлопчик нахилився з вікна і кидав іграшки, щоб привернути до себе увагу. Мати Зінаїда Мостова залишила малюка без нагляду, а повернулася додому під наркотиками.