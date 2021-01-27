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У Харкові горе-матері, яка виховувала дітей в повній антисанітарії, загрожує строк

27 січня, 10:09

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У заваленій сміттям квартирі відсутнє водопостачання

У Харкові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом невиконання обов'язків по догляду за дітьми, які жили в смітті серед тарганів.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. 2-річного хлопчика і 6-річну дівчинку поліцейські вилучили 26 січня і направили в дитячу лікарню.

У сім'ї також проживала і 11-річна дівчинка. У поліцію надходили листи з Управління освіти Шевченківського району Харкова про те, що дитина не ходить в школу. Її забрали працівники соцслужб раніше.

За словами начальника сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3 Богдана Папаліна, у квартирі відсутнє водопостачання і водовідведення.

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"Діти мешкали в антисанітарних, небезпечних для життя умовах, сходи від під’їзду до квартири завалені сміттям, помешкання кишить тарганами і щурами. Сусіди розказали, що родина утримує п’ятьох собак, яких ніколи не вигулюють на вулиці", – йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що в той же день, коли поліцейські забрали у жінки 11-річну дочку, комунальники вивезли звідти сміття.

Наразі триває досудове розслідування.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі раніше адекватна жінка перетворила будинок в смітник, а сімох дітей годує недоїдками.

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Також нагадаємо, у Києві з питущої сім'ї забрали дворічну дитину.

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Харків діти сміття поліція таргани антисанітарія неблагополучна сім'я кримінальне провадження горе-матір
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