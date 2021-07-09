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У Харкові із зали суду втік небезпечний злочинець: відео втечі

9 липня 2021 2:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У втікача – громадянина Туреччини були спільники, в місті оголошена поліцейська операція "Сирена"

Втеча Дімерала Незаметтіма / коллаж "Сьогодні"

Втеча Дімерала Незаметтіма / коллаж "Сьогодні"

У Харкові втік прямо із зали суду підозрюваний у тяжких злочинах 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.

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Злочинець втік відразу після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Причому у нього, судячи з усього, були спільники – на вулиці його чекав невстановлений автомобіль.

У Мережі з'явилося відео втечі.

У поліції розповіли, що повідомлення про подію в Харківському апеляційному суді, розташованому на площі Героїв Небесної Сотні, надійшло в поліцію 8 липня о 17:58.

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По місту введена поліцейська операція "Сирена".

У соцмережах пишуть, що громадянина Туреччини мали екстрадувати на батьківщину до в'язниці, він перебуває у міжнародному розшуку, зокрема за злочини в Німеччині.

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Прикмети розшукуваного

Зріст розшукуваного Дімерала Незаметтіма понад 185 см, він міцної статури, волосся коротке.

Був одягнений в чорну футболку, сині джинси та кросівки.

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Поліція просить усіх, хто володієте інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за телефонами: (057) 705-98-15, (063) 203-19-16 (чергова частина), 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, в Одесі із залу суду втік підозрюваний у розбійному нападі та викраденні автомобіля 25-річний Георгій Янов.

Ми також повідомляли, що в Київській області два дні розшукували злочинця, який утік із зали суду в Ірпені. Зокрема в Бучі озброєні правоохоронці перевіряли кожну машину, яка виїжджала з міста.

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